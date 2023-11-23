Денис Солоцких завоевал золото турнира по боксу имени Ливенцева в категории до 54 кг

В минском Дворце спорта завершился международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минском Дворце спорта завершился международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего на соревнования заявилось 107 атлетов из восьми стран. Беларусь в основном была представлена молодежью. Причем у нашего подрастающего поколения появилась дополнительная мотивация. Итоговая победа позволяла получить титул мастера спорта.
Александр Ермашевич, государственный тренер сборной Беларуси по боксу:
Я хочу сказать, что это юбилейный турнир, уже в 20-й раз мы его проводим. Приехало восемь команд. Это тоже радует, что в такой момент нас поддержали. Была из Конго у нас команда, команда Китая. Самое главное, что здесь мы увидим наших молодых боксеров, не самых опытных, а молодых. И они попали в финал.
Белорусские боксеры в серьезной конкуренции турнира не затерялись. И они достойно себя проявили, завоевав россыпь наград.
Денис Солоцких, победитель турнира (Беларусь):
Мне атмосфера нравится, болельщики, трибуны наши родные, так что грех проигрывать. Мама – это святое, и все победы ей посвящаются.
Иван Захаренков, бронзовый призер турнира (Беларусь):
Турнир очень сильный. Хотел еще с прошлого года, когда работал здесь волонтером, хотел очень сильно сюда попасть – вот, удалось. Призовое, но не золотое. Скажем так, в боксе есть только одно место – это первое. Ошибок очень много. Будем стараться исправлять и с каждым разом становиться все сильнее и лучше.
Поклонникам этого вида спорта в ближайшее время еще будет за кого переживать. В Ереване с 24 ноября по 4 декабря состоится юниорский чемпионат мира по боксу. Беларусь на турнире представят 17 спортсменов.