Денис Солоцких завоевал золото турнира по боксу имени Ливенцева в категории до 54 кг

Всего на соревнования заявилось 107 атлетов из восьми стран. Беларусь в основном была представлена молодежью. Причем у нашего подрастающего поколения появилась дополнительная мотивация. Итоговая победа позволяла получить титул мастера спорта.

Александр Ермашевич, государственный тренер сборной Беларуси по боксу:

Я хочу сказать, что это юбилейный турнир, уже в 20-й раз мы его проводим. Приехало восемь команд. Это тоже радует, что в такой момент нас поддержали. Была из Конго у нас команда, команда Китая. Самое главное, что здесь мы увидим наших молодых боксеров, не самых опытных, а молодых. И они попали в финал.

Белорусские боксеры в серьезной конкуренции турнира не затерялись. И они достойно себя проявили, завоевав россыпь наград.