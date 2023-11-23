Плавание. Результаты белорусов на чемпионате России на короткой воде

В центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг белорусские спортсмены принимали участие в двух финалах.

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем команда Беларуси в составе Руслана Скоморошко, Арсения Боржакова, Виктора Стаселовича и Григория Пекарского финишировала с пятым результатом – минута 28,3 секунды. Победу на этой дистанции одержала дружина Санкт-Петербурга. В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем белорус Константин Курочкин занял седьмое место. Золото завоевал Александр Степанов.