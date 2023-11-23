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Плавание. Результаты белорусов на чемпионате России на короткой воде

23 ноября 2023 19:46
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В центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг белорусские спортсмены принимали участие в двух финалах.

Плавание. Результаты белорусов на чемпионате России на короткой воде-1

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем команда Беларуси в составе Руслана Скоморошко, Арсения Боржакова, Виктора Стаселовича и Григория Пекарского финишировала с пятым результатом – минута 28,3 секунды. Победу на этой дистанции одержала дружина Санкт-Петербурга. В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем белорус Константин Курочкин занял седьмое место. Золото завоевал Александр Степанов.

# Плавание # Фотофакт

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