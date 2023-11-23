Белорусские тяжелоатлеты завоевали 8 наград юниорского чемпионата мира

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 8 медалей юниорского чемпионата мира в мексиканской Гвадалахаре. Последним из наших спортсменов на пьедестал поднялся Владислав Сакович, который выступает в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он стал обладателем малой бронзовой медали в рывке. В сумме двоеборья белорус занял 4-е место. Всего же в активе наших спортсменов две большие награды. Так, в сумме двоеборья серебро добыл Игнатий Павлюковец. Егор Попов стал обладателем большой бронзы. Также в копилке сборной 6 малых медалей. В рывке Екатерина Якушева выиграла золото, а серебро завоевал Егор Попов. Малые бронзовые медали в толчке на счету Владислава Саковича и Егора Гринько, а Игнатий Павлюковец добыл две бронзы – в толчке и рывке.