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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 8 наград юниорского чемпионата мира

23 ноября 2023 20:06
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Белорусские тяжелоатлеты завоевали 8 медалей юниорского чемпионата мира в мексиканской Гвадалахаре. Последним из наших спортсменов на пьедестал поднялся Владислав Сакович, который выступает в весовой категории до 109 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 8 наград юниорского чемпионата мира-1

Он стал обладателем малой бронзовой медали в рывке. В сумме двоеборья белорус занял 4-е место. Всего же в активе наших спортсменов две большие награды. Так, в сумме двоеборья серебро добыл Игнатий Павлюковец. Егор Попов стал обладателем большой бронзы. Также в копилке сборной 6 малых медалей. В рывке Екатерина Якушева выиграла золото, а серебро завоевал Егор Попов. Малые бронзовые медали в толчке на счету Владислава Саковича и Егора Гринько, а Игнатий Павлюковец добыл две бронзы – в толчке и рывке.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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