Прямой эфир

Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы

19 ноября 2020 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы-1

В стартовых листах значатся представители России, Молдовы, Греции и Израиля, но, конечно, основная часть ребят – это белорусы. Юноши и девушки разыграют по два комплекта наград в одиночном и парном разрядах. В одиночках известны участники 1/2.

Первым полуфиналистом стал Никита Терешко, который без труда обыграл своего соотечественника Алексея Хомротова со счетом 6:2, 6:0. Такой счет объясним тем, что в момент матча у Алексея обострилась травма, но парень все же сумел довести поединок до конца.

Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы-3

Никита Терешко, полуфиналист турнира:
Я надеялся на сложный матч, на борьбу. А так он получил травму спины и фактически ходил просто на месте и отыгрывал мяч, было не так сложно дойти до полуфинала. Я ожидаю от полуфинала борьбы.

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

В пятницу, 20 ноября, узнаем имена победителей парного разряда. В субботу, 21 ноября, пройдет титульная дуэль в одиночке.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт
19 ноября 2020 16:08

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

Гандбол. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Фленсбургом» в Лиге чемпионов
19 ноября 2020 10:13

Гандбол. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Фленсбургом» в Лиге чемпионов

Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности
18 ноября 2020 20:54

Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности