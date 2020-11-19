Полуфиналист теннисного турнира BelGlobal Cup: я ожидаю борьбы

Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовых листах значатся представители России, Молдовы, Греции и Израиля, но, конечно, основная часть ребят – это белорусы. Юноши и девушки разыграют по два комплекта наград в одиночном и парном разрядах. В одиночках известны участники 1/2.
Первым полуфиналистом стал Никита Терешко, который без труда обыграл своего соотечественника Алексея Хомротова со счетом 6:2, 6:0. Такой счет объясним тем, что в момент матча у Алексея обострилась травма, но парень все же сумел довести поединок до конца.
Никита Терешко, полуфиналист турнира:
Я надеялся на сложный матч, на борьбу. А так он получил травму спины и фактически ходил просто на месте и отыгрывал мяч, было не так сложно дойти до полуфинала. Я ожидаю от полуфинала борьбы.
Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт
В пятницу, 20 ноября, узнаем имена победителей парного разряда. В субботу, 21 ноября, пройдет титульная дуэль в одиночке.