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«Минчанка-2» одержала первую победу в Молодёжной волейбольной лиге России

16 октября 2020 20:10
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Новости Беларуси. Второй матч и первая победа. «Минчанка-2» продолжает набирать очки в Молодежной волейбольной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» одержала первую победу в Молодёжной волейбольной лиге России-1

16 октября подопечные Бориса Коляды положили в копилку 3 балла. Белоруски были ощутимо сильнее сверстниц из команды «Липецк-2». Поединок продолжался чуть более часа и завершился в трех сетах. Финальный счет – 25:14, 25:12 и 29:27 в пользу «Минчанки».

«Минчанка-2» одержала первую победу в Молодёжной волейбольной лиге России-4

17 октября наши волейболистки повторно сразятся с «Тулицей». Напомним, турнирные пути команд пересекались накануне. Россиянки победили только в решающей пятой партии. Сейчас есть все возможности взять реванш.

# Волейбол # Борис Коляда # Фотофакт

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