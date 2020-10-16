«Минчанка-2» одержала первую победу в Молодёжной волейбольной лиге России

Новости Беларуси. Второй матч и первая победа. «Минчанка-2» продолжает набирать очки в Молодежной волейбольной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 октября подопечные Бориса Коляды положили в копилку 3 балла. Белоруски были ощутимо сильнее сверстниц из команды «Липецк-2». Поединок продолжался чуть более часа и завершился в трех сетах. Финальный счет – 25:14, 25:12 и 29:27 в пользу «Минчанки».