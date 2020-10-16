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Впервые в истории выступления в КХЛ минское «Динамо» играло без легионеров в составе

16 октября 2020 20:09
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Новости Беларуси. Историческая игра в уникальном составе. Минское «Динамо» сыграло с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые в истории выступления в КХЛ минское «Динамо» играло без легионеров в составе-1

Накануне игры в ростере «зубров» не осталось ни одного здорового легионера, поэтому на лед в динамовской джерси вышли исключительно белорусы. Случилось такое, к слову, впервые в истории выступления минчан в КХЛ.

За клуб дебютировали Игорь Ревенко и Виталий Пинчук. Также после самоизоляции на скамейку вернулся Крэйг Вудкрофт со своим штабом, но обновленной команде это, увы, не помогло. Хотя омоложенный состав смотрелся на фоне фаворита очень достойно.

Впервые в истории выступления в КХЛ минское «Динамо» играло без легионеров в составе-4

Два периода «зубры» сохраняли свои ворота сухими, но до овертайма не дотянули. После продолжительной осады, за три минуты до конца матча, Коршков все-таки пробил Толопило и принес «Локо» тяжелейшую победу – 1:0. Последнюю игру домашней серии «Динамо» сыграет в воскресенье, 18 октября, против «Спартака».

# Хоккей Беларуси # Игорь Ревенко # Виталий Пинчук # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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