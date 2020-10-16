Впервые в истории выступления в КХЛ минское «Динамо» играло без легионеров в составе

Новости Беларуси. Историческая игра в уникальном составе. Минское «Динамо» сыграло с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Историческая игра в уникальном составе. Минское «Динамо» сыграло с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне игры в ростере «зубров» не осталось ни одного здорового легионера, поэтому на лед в динамовской джерси вышли исключительно белорусы. Случилось такое, к слову, впервые в истории выступления минчан в КХЛ.
За клуб дебютировали Игорь Ревенко и Виталий Пинчук. Также после самоизоляции на скамейку вернулся Крэйг Вудкрофт со своим штабом, но обновленной команде это, увы, не помогло. Хотя омоложенный состав смотрелся на фоне фаворита очень достойно.
Два периода «зубры» сохраняли свои ворота сухими, но до овертайма не дотянули. После продолжительной осады, за три минуты до конца матча, Коршков все-таки пробил Толопило и принес «Локо» тяжелейшую победу – 1:0. Последнюю игру домашней серии «Динамо» сыграет в воскресенье, 18 октября, против «Спартака».