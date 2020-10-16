Впервые в истории выступления в КХЛ минское «Динамо» играло без легионеров в составе

Новости Беларуси. Историческая игра в уникальном составе. Минское «Динамо» сыграло с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне игры в ростере «зубров» не осталось ни одного здорового легионера, поэтому на лед в динамовской джерси вышли исключительно белорусы. Случилось такое, к слову, впервые в истории выступления минчан в КХЛ.

За клуб дебютировали Игорь Ревенко и Виталий Пинчук. Также после самоизоляции на скамейку вернулся Крэйг Вудкрофт со своим штабом, но обновленной команде это, увы, не помогло. Хотя омоложенный состав смотрелся на фоне фаворита очень достойно.