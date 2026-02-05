Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3

В Минске проходит розыгрыш Кубка Будущего. Впереди еще два дня яркой борьбы. А 5 февраля участники определяли лучших в формате 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Денис Пащеня расскажет подробнее.
В Минске проходит розыгрыш Кубка Будущего. Впереди еще два дня яркой борьбы. А 5 февраля участники определяли лучших в формате 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Денис Пащеня расскажет подробнее.
Победителем мини-турнира стала юношеская сборная России. В финале команда, составленная из игроков до 18 лет, обыграла нашу дружину U-20.
Гости размочили счет на табло в первом отрезке. Второй период оказался безголевым. А в третьем – россияне быстро удвоили преимущество и заколотили третью шайбу уже в пустые ворота, когда белорусы предприняли отчаянную попытку исправить ситуацию.
Андрей Михалев, главный тренер молодежной (U-20) сборной Беларуси по хоккею:
У хоккеистов спросите, интересно им или нет. Мне кажется, кто-то сегодня просто вышел отбыть, не хотели играть. В каждой игре ты хочешь победить, выиграть, поэтому есть вопросы к ребятам, которые безалаберно относятся к этим турнирам.
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