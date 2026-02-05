Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3

В Минске проходит розыгрыш Кубка Будущего. Впереди еще два дня яркой борьбы. А 5 февраля участники определяли лучших в формате 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Денис Пащеня расскажет подробнее.

Победителем мини-турнира стала юношеская сборная России. В финале команда, составленная из игроков до 18 лет, обыграла нашу дружину U-20. Гости размочили счет на табло в первом отрезке. Второй период оказался безголевым. А в третьем – россияне быстро удвоили преимущество и заколотили третью шайбу уже в пустые ворота, когда белорусы предприняли отчаянную попытку исправить ситуацию.