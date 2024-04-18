Пляжный футбол. Белорусы успешно стартовали на «Весеннем Петербурге»

Белорусские пляжные футболисты победно начали выступление на состязаниях под названием «Весенний Петербург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном матче наши парни нанесли поражение дружине «Строгино» – 5:3. Хет-триком отметился Вадим Водоевич. Также забивали Вадим Бокач и Юрий Петровский. К слову, в рядах российских коллективов играют другие наши сборники.