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Футболисты «Ислочи» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ»

18 апреля 2024 10:43
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Футболисты «Ислочи» нанесли поражение жодинскому «Торпедо-БелАЗ» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси. Александр Шестюк на 33-й минуте принес победу команде из Минского района, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Ислочи» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ»-1

Столичное «Динамо» на своем поле праздновало викторию над гродненским «Неманом» – 1:0. Причем с 15-й минуты команда Вадима Скрипченко играла в меньшинстве – за фол последней надежды у минчан был удален Роман Бегунов. Единственный гол в этом матче на 49-й минуте в ворота гостей забил Павел Седько. Ответные полуфинальные поединки пройдут 8 мая, а финальный матч запланирован на 25 мая.

# Футбол Беларуси

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