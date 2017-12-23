Мимо этого тяжело пройти: международные соревнования по прыжкам в высоту в ТЦ Минска

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников столицу украшают не только яркие огни на елках и зданиях, но и спортивные шоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 декабря посетители одного из торговых центров могли наблюдать за международными соревнованиями по прыжкам в высоту. Такого рода мероприятие проходит в Минске в третий раз, в 2017 году в нем участвовали спортсмены из России, Украины и Турции.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Главная цель – это популяризация легкой атлетики. Потому что в манеж, к сожалению, не каждый зайдет. Любители легкой атлетики, которые уже знают ее, конечно, приходят и болеют, поддерживают. А вот просто люди, которые никогда не видели, пришли в праздничный день в торговый центр и случайно со своими детками остановились, потому что мимо этого тяжело пройти.

Украинский спортсмен Виктор Лонский стал в итоге победителем, серебро и бронзу завоевали белорусы Павел Селиверстов и Максим Недосеков. Зрители, желающие понаблюдать за прыгунами, заполнили все ярусы торгового центра.