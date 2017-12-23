Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» со счетом 1:2

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает последнее в 2017 году выездное турне в рамках «регулярки» КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 декабря «зубры» заглянули в город Тольятти – здесь они скрестили клюшки с «Ладой».

В середине первого периода хозяева реализовали большинство, но еще до перерыва Дмитрий Буйницкий ответил на эту неприятность – 1:1. А во второй двадцатиминутке наш клуб повел благодаря шайбе Джастина Фонтейна, и больше цифры на табло не менялись. В понедельник (25 декабря) подопечные Горди Дуайера сыграют в Челябинске с «Трактором», а затем вернутся в Минск.