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Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» со счетом 1:2

23 декабря 2017 17:52
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает последнее в 2017 году выездное турне в рамках «регулярки» КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 декабря «зубры» заглянули в город Тольятти – здесь они скрестили клюшки с «Ладой».

В середине первого периода хозяева реализовали большинство, но еще до перерыва Дмитрий Буйницкий ответил на эту неприятность – 1:1. А во второй двадцатиминутке наш клуб повел благодаря шайбе Джастина Фонтейна, и больше цифры на табло не менялись. В понедельник (25 декабря) подопечные Горди Дуайера сыграют в Челябинске с «Трактором», а затем вернутся в Минск.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Буйницкий # Джастин Фонтейн

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