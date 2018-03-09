«Милан» подвела точность в матче с «Арсеналом». Другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

Новости мира. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы отгремели на 8 стадионах. Наиболее привлекательно выглядела афиша «Милан» – «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Еще 10 лет назад такая вывеска украсила бы, пожалуй, даже финал Лиги чемпионов, но сейчас оба клуба переживают кризис.

Букмекеры отдавали предпочтение команде из Италии: на внутренней арене дела у нее идут получше, чем у «канониров» в Англии, да и фактор родных стен никто не отменял. Но парни Арсена Венгера опровергли своей игрой все прогнозы. На 15 минуте счет открыл Генрих Мхитарян, а перед самым перерывом Аарон Рэмзи удвоил преимущество лондонцев. По общей статистике ударов «Милан» превзошел соперников в два раза, но подвела точность: в створ ворот «Арсенала» мяч залетел лишь однажды.