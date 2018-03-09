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Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии

09 марта 2018 18:57
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева победила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.  

С отрывом в полсекунды белорусская биатлонистка заняла первое место. Своим десятым выстрелом Дарья промахнулась, но всё равно сумела обойти немку Франциску Хильдебранд.  

После стойки биатлонистка из Германии опережала Домрачеву на 17 секунд. Но на финишной прямой Франциска не смогла соперничать с Дарьей и уступила 0,5 секунды. Через 5 секунд  финишную черту пересекла спортсменка из Италии Лиза Виттоцци, чем обеспечила себе третье место.  

«Я не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований, чувствую себя хорошо», – прокомментировала Дарья свою победу в эфире «Матч ТВ».  

Надежда Скардино пришла 11, Ирина Кривко – 15, Динара Алимбекова – 46, Надежда Писарева – 64.  

10 марта пройдут супермикст и смешанная эстафета. Завершится этап Кубка мира 11 марта масс-стартом.  

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Франциска Хильдебранд # Лиза Виттоцци

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