«Мы отрабатывали прессинг». Как готовятся футболисты из БАТЭ и брестского «Динамо» к поединку за Суперкубок

Новости Беларуси. Белорусский футбольный сезон на подходе. Уже 10 марта матч за Суперкубок страны выведет игру номер один из зимней спячки и подарит болельщикам первые поводы для обсуждения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В роли главных действующих лиц: 7-кратный обладатель трофея – борисовский БАТЭ и амбициозный владелец национального Кубка – брестское «Динамо».

Оба коллектива в межсезонье получили новых главных тренеров. У руля команды из города над Бугом – новое лицо для белорусского футбола, чешский специалист Радослав Латал. Среди брестских новичков также Павел Савицкий, пришедший на смену лучшему бомбардиру «Динамо» прошлого сезона Леандро Торресу и Александр Гутор, хорошо знакомый БАТЭ. В составе борисовского клуба он провел 6 лет.

Радослав Латал, главный тренер ФК « Динамо » (Брест): Мы отрабатывали прессинг. Я хочу, чтобы команда играла динамично и агрессивно. В свою очередь нужно, чтобы игроки были готовы физически, ведь чтобы прессинговать – нужно много сил. Работали над тем, чтобы компактно держать защиту.

Павел Нехайчик, игрок ФК « Динамо » (Брест): Конечно, играть против чемпиона – это очень приятно, это престижно. Это соперники другого класса, нежели большинство команд нашего чемпионата. Но у нас тоже стоят серьезные цели. Больше идет вызов для самого себя, что ты можешь противопоставить чемпиону и доказать, что ты можешь вообще.

БАТЭ придется защищать титул без привычных лидеров нападения: Виталий Родионов завершил карьеру, а Михаил Гордейчук пока восстанавливается после травмы. Возможность проявить себя в атаке будет у новичка из жодинского «Торпедо» Максима Скавыша. Суперкубковый поединок станет первым серьезным вызовом для нового рулевого «желто-синих» Олега Дулуба. Впрочем, он вместе со своими подопечными досконально изучил сильные стороны соперника.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

У Бреста хорошая группа атаки и выделить кого-то отдельно...Наверное, это Милевский, Нехайчик. Остальные более ровные футболисты. Наверное, их сильные качества – это игра в атаке и игра между линиями, они хорошо разворачиваются, хорошо играют. Это главный их плюс.

Стартовый матч белорусского футбольного сезона начнется 10 марта на стадионе ФК «Минск» по улице Маяковского. Несмотря на капризную погоду, все билеты на поединок проданы, так что розыгрыш трофея пройдет при аншлаге.