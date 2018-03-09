Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Паралимпийские игры-2018 официально открыты. В южнокорейском Пхенчхане завершилась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней приняли и наши спортсмены. Флаг Беларуси пронесла знаменитая лыжница, многократная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек. Именно в лыжных видах спорта наша сборная будет бороться за медали. Паралимпиада будет длиться более недели, первый соревновательный день пройдет 10 марта.

Всего за время состязаний спортсмены разыграют 80 комплектов наград. Эти старты станут самыми многочисленными в истории. 49 стран представляют 567 атлетов.