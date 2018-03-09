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Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане

09 марта 2018 14:52
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Новости Беларуси. Паралимпийские игры-2018 официально открыты. В южнокорейском Пхенчхане завершилась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане-1

Участие в ней приняли и наши спортсмены. Флаг Беларуси пронесла знаменитая лыжница, многократная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек. Именно в лыжных видах спорта наша сборная будет бороться за медали. Паралимпиада будет длиться более недели, первый соревновательный день пройдет 10 марта.

Всего за время состязаний спортсмены разыграют 80 комплектов наград. Эти старты станут самыми многочисленными в истории. 49 стран представляют 567 атлетов.

Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане-4

Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане-6

Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане-8

Фотофакт: церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане-10

# Фотофакт # Паралимпийские игры

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