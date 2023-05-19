Михалёв о подготовке к Кубку Будущего: есть проблемы, но в течение 3-4 дней мы вспомним то, что нарабатывалось сезонами

Новости Беларуси. Молодежные сборные Беларуси по хоккею продолжают подготовку к Кубку Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире выступят 4 команды – 2 дружины Беларуси до 20 и до 21 года, а также 2 коллектива из России, составленные из игроков до 20 лет. Главный тренер сборной «Беларусь 21» Андрей Михалев вызвал в тренировочный лагерь 28 хоккеистов – 3 вратаря, 7 защитников и 18 нападающих.

Андрей Михалев, главный тренер сборной «Беларусь 21»:

Желание есть у ребят. Понятно, что они в разной физической форме подошли, кто-то катался, кто-то вообще не катался. Есть определенные проблемы. Но я думаю, что в течение 3-4 дней мы вспомним, покатаем, передачи, броски, вспомним то, что нарабатывалось сезонами.

Кубок Будущего пройдет с 27 по 30 мая на столичной «Чижовка-Арене».