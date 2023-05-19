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Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси

19 мая 2023 19:16
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В столичном Дворце художественной гимнастики продолжается открытый чемпионат Беларуси. Участие в турнире принимают сильнейшие грации нашей страны, а конкуренцию им составляют спортсменки из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси-1

В пятницу, 19 мая, стали известны обладатели наград в групповом многоборье. Программу завершало упражнение с лентами и мячами. Серебро завоевали белоруски. Бронза также в активе наших девушек. Отличились грации из столичного РЦОПа. Равных же не было гимнасткам из второго состава российской команды. Все спортсменки рады вернуться в соревновательный режим и бороться за медали против сильных соперников.  

Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси-4

Анна Грош, чемпионка Беларуси в групповом многоборье (Россия):  
Эмоции потрясающие. Зал очень светлый, красивый. Мы очень счастливы, что нам удалось сюда приехать, выступить, показать, на что мы работали, чего мы все это время добивались. И мы очень рады. Нам было интересно конкурировать с иностранными командами, с командами Беларуси, девочки все на очень высоком уровне. И для нас это очень актуально сейчас, в это время. И мы очень рады, что нам удалось с ними соревноваться.  

Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси-7

Арина Цицилина, серебряный призер чемпионата Беларуси в групповом многоборье (Беларусь):  
Большая радость выступать на соревнованиях, особенно международных, потому что с командой России мы вообще не встречались, наверное, с чемпионата мира 2021 года. Поэтому сейчас приехала команда России мы очень рады, что есть такая возможность, хотя бы конкуренция равная. И можно проверить свои силы. Мы почувствовали драйв и адреналин. И эмоции совсем другие. Хочется выступать. Но немножко не все получилось. Будем показывать все, на что мы способны, будем стараться показать лучший результат, который мы тренировали эти полгода.  

Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси-10

Соревнования продолжатся в субботу. В заключительный день старта гимнастки определят сильнейших в индивидуальных видах.  

# Гимнастика # Фотофакт

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