Белорусские гимнастки выиграли две медали группового многоборья на открытом чемпионате Беларуси

В столичном Дворце художественной гимнастики продолжается открытый чемпионат Беларуси. Участие в турнире принимают сильнейшие грации нашей страны, а конкуренцию им составляют спортсменки из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятницу, 19 мая, стали известны обладатели наград в групповом многоборье. Программу завершало упражнение с лентами и мячами. Серебро завоевали белоруски. Бронза также в активе наших девушек. Отличились грации из столичного РЦОПа. Равных же не было гимнасткам из второго состава российской команды. Все спортсменки рады вернуться в соревновательный режим и бороться за медали против сильных соперников.

Анна Грош, чемпионка Беларуси в групповом многоборье (Россия):

Эмоции потрясающие. Зал очень светлый, красивый. Мы очень счастливы, что нам удалось сюда приехать, выступить, показать, на что мы работали, чего мы все это время добивались. И мы очень рады. Нам было интересно конкурировать с иностранными командами, с командами Беларуси, девочки все на очень высоком уровне. И для нас это очень актуально сейчас, в это время. И мы очень рады, что нам удалось с ними соревноваться.

Арина Цицилина, серебряный призер чемпионата Беларуси в групповом многоборье (Беларусь):

Большая радость выступать на соревнованиях, особенно международных, потому что с командой России мы вообще не встречались, наверное, с чемпионата мира 2021 года. Поэтому сейчас приехала команда России – мы очень рады, что есть такая возможность, хотя бы конкуренция равная. И можно проверить свои силы. Мы почувствовали драйв и адреналин. И эмоции совсем другие. Хочется выступать. Но немножко не все получилось. Будем показывать все, на что мы способны, будем стараться показать лучший результат, который мы тренировали эти полгода.