Алексей Протас отличился результативной игрой в матче НХЛ

Результативная игра Алексея Протаса предопределила победу «Вашингтона» над «Сиэтлом» в одном из матчей чемпионата НХЛ – 4:1. Белорус оказался причастен к половине голов, отдав ассисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард действовал на левом фланге второго звена. Айстайм составил 16 с половиной минут. Исполнитель организовал вторую и заключительные шайбы. Также Протас имел отличную возможность самому поразить цель. Однако переиграть неприятельского стража не получилось.

В сезоне у представителя витебской школы хоккея в 7 играх 8 бомбардирских действий. Это 4 гола и столько же ассистов. На данный момент, показатель полезности составляет «+5». И это один из лучших результатов во всей лиге.