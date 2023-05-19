«Аргументы у нас были железобетонные». Олег Шепель о возвращении белорусам членства в МПК

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил протест комитетов Беларуси и России по поводу приостановления их членства в МПК и восстановил в правах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь наши представители имеют право голоса, которое позволит влиять на то или иное решение, принятое международным ведомством. Согласно конституции, вердикт независимого трибунала не имеет обратной силы. Лед тронулся, и следующим этапом будет допуск наших спортсменов ко всем интернациональным стартам, а также к Паралимпийским играм. Этот вопрос можно будет обсуждать 28 и 29 сентября на Генеральной ассамблее, которая пройдет в Бахрейне.

Елена Гвай, главный специалист по международным связям Паралимпийского комитета Беларуси: Если ваше членство приостановлено, в некотором смысле можно сказать, что вы как изгой. Остальные паралимпийские комитеты не могут с вами общаться, приглашать вас на соревнования, вы их не можете пригласить. Если бы наша приостановка сохранялась, мы могли бы поехать, но мы не имели бы права ни выдвигать предложения на голосовании, ни голосовать самим. Сейчас все права нам полностью возвращены. И мы расцениваем это как первый положительный шаг.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Аргументы у нас были железобетонные в отличие от тех, которые давал Международный паралимпийский комитет, вернее, его адвокаты. Мы готовимся к Паралимпийским играм, это учебно-тренировочные сборы, медицинское, инвентарь, участие в соревнованиях, все идет по плану. Безусловно, соревнований хотелось бы больше, но я считаю, что это не помешает успешно выступить на Паралимпийских играх.

Решение трибунала также дает возможность белорусам проводить различные соревнования на своей территории с привлечением спортсменов из других стран и принимать участие в спортивных состязаниях на выезде.