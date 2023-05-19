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В Минске проходит суперфинал командного чемпионата Беларуси по настольному теннису

19 мая 2023 19:15
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Новости Беларуси. В столице стартовала финальная стадия командного чемпионата Беларуси по настольному теннису. За медали турнира спорят дружины из разных регионов, укомплектованные сильнейшими спортсменами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске проходит суперфинал командного чемпионата Беларуси по настольному теннису-1

В первый день старта состоялись мужские и женские полуфиналы. Пробиться в матч за золото среди девушек смогли коллективы из Могилева и СДЮШОР-1 Минска. У парней за трофей поспорят игроки столичного РЦОП-2 и дружина БГУ. В составе всех команд играют преимущественно молодые теннисисты, которые на подобных стартах набираются опыта и готовятся к предстоящим форумам.  

В Минске проходит суперфинал командного чемпионата Беларуси по настольному теннису-4

Ростислав Жадько, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по настольному теннису:  
Молодежь у нас очень перспективная. Видно, что 15-16-летние уже поджимают более старших. Это тоже довольно интересно, эмоции. Все это говорит о том, что развиваемся. Все хотят выиграть, все будут бороться, под конец сезона все набрали свою лучшую форму, так что, думаю, игры будут интересные.  

Командный чемпионат Беларуси по настольному теннису завершится в субботу, 20 мая. В этот же день станут известны команды-победительницы как у мужчин, так и у женщин. А помимо этого, состоятся переходные матчи, по итогам которых определятся команды, которые продолжат выступление в высшей лиге.  

# Настольный теннис # Ростислав Жадько # Фотофакт

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