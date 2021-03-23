Михаил Мархель: мы ещё не определились с вратарем по игре с Гондурасом

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась пресс-конференция тренера футбольной сборной Беларуси Михаила Мархеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наболевших тем в преддверии ближайших матчей хватало, потому и вопросов накопилось немало.
Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась пресс-конференция тренера футбольной сборной Беларуси Михаила Мархеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наболевших тем в преддверии ближайших матчей хватало, потому и вопросов накопилось немало.
Конечно же, был поднят вопрос о ЧП в сборной Эстонии, матчем с которой «белакрылыя» начнут отбор на мундиаль. Тренер прибалтов и 15 футболистов не помогут своей команде из-за коронавирусного карантина. На это тренерский штаб Мархеля отреагировал с долей сочувствия. Однако важно понимать, что эстонцы – наши главные соперники в отборочной группе, и играть спустя рукава с откровенно пострадавшей сборной белорусы не намерены.
Проверить силы перед стартом квалификации наши парни смогут уже 24 марта. Одна из главных установок на грядущую товарищескую игру с Гондурасом – возможность проявить себя молодым парням. Самый яркий пример – вратарская позиция. Тут у нашего коуча есть определенная вариативность.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Мы еще, если честно, скажу вам так, не определились с вратарем по игре с Гондурасом – определимся после тренировки, после разговоров. Но я считаю, что Павел Павлюченко – я с ним не понаслышке знаком в том плане, что вместе работали по 1998 году. Считаю, что потенциал этого парня достаточно высокий и надо давать. Все никак не получалось у него в предыдущий: то травма, то не играет, то еще что-то, какие-то моменты. Но я считаю, что уже настал тот момент, когда можно себя проявлять.
Сразу по окончании пресс-конференции состоялась контрольная тренировка национальной сборной. Товарищеский матч Беларусь – Гондурас пройдет в Жодино и начнется 24 марта в 20:00. А уже 27 марта «белакрылых» ждет первый поединок отбора на чемпионат мира – 2022 против Эстонии. Эта встреча пройдет в Минске, ее старт запланирован также на восемь вечера.