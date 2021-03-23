Михаил Мархель: мы ещё не определились с вратарем по игре с Гондурасом

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась пресс-конференция тренера футбольной сборной Беларуси Михаила Мархеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наболевших тем в преддверии ближайших матчей хватало, потому и вопросов накопилось немало.

Конечно же, был поднят вопрос о ЧП в сборной Эстонии, матчем с которой «белакрылыя» начнут отбор на мундиаль. Тренер прибалтов и 15 футболистов не помогут своей команде из-за коронавирусного карантина. На это тренерский штаб Мархеля отреагировал с долей сочувствия. Однако важно понимать, что эстонцы – наши главные соперники в отборочной группе, и играть спустя рукава с откровенно пострадавшей сборной белорусы не намерены.

Проверить силы перед стартом квалификации наши парни смогут уже 24 марта. Одна из главных установок на грядущую товарищескую игру с Гондурасом – возможность проявить себя молодым парням. Самый яркий пример – вратарская позиция. Тут у нашего коуча есть определенная вариативность.