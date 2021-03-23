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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не сможет участвовать на ЧМ-2021. У неё коронавирус

23 марта 2021 18:15
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Новости Беларуси. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует в Стокгольме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не сможет участвовать на ЧМ-2021. У неё коронавирус-1

У девушки положительный тест на коронавирус. Наша спортсменка должна была выступить в женском одиночном катании, где могла претендовать на завоевание олимпийской лицензии. Сейчас все, кто контактировал с Викторией, находятся на самоизоляции.

Напомним, соревнования пройдут с 24 по 28 марта.

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Фотофакт

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