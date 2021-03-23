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Баскетбол. «Финал четырёх» женской Евролиги пройдёт 3-4 апреля в Молодечно

23 марта 2021 16:34
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Новости Беларуси. «Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги пройдет 3-4 апреля в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из-за эпидемиологической ситуации в турнире не смогли сыграть две словацкие команды, поэтому в топ-4 попали их соперники: белорусский «Горизонт» и российская «Ника».

Баскетбол. «Финал четырёх» женской Евролиги пройдёт 3-4 апреля в Молодечно-1

Руководство лиги приняло решение провести финал в Молодечно в спортивно-развлекательном центре. В первый день на стадии полуфинала встретятся «Горизонт» и украинский «Прометей». Начало в 13:00.

Баскетбол. «Финал четырёх» женской Евролиги пройдёт 3-4 апреля в Молодечно-4

Через пару часов на паркет выйдут российская «Ника» и «ТТТ-Рига». 4 апреля пройдут финалы и матч за третье место.

# Баскетбол # Фотофакт

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