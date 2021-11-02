Прямой эфир

Михаил Грабовский стал генеральным менеджером национальных сборных по хоккею

02 ноября 2021 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Михаил Грабовский покинул тренерский штаб минского «Динамо» и стал генеральным менеджером национальных сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Грабовский стал генеральным менеджером национальных сборных по хоккею-1

Теперь в его обязанности будет входить комплектование дружин, взаимодействие с тренерами, спортсменами и руководством лиг. Помимо этого он будет вести работу по развитию института сборных команд. Отметим, что Грабовский – один из самых успешных белорусских хоккеистов. У него есть богатый игровой опыт в НХЛ и тренерская практика в КХЛ.

# Хоккей # Михаил Грабовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы прошли квалификации на ЧЕ по плаванию. Они продолжат сражаться в полуфиналах
02 ноября 2021 14:04

Белорусы прошли квалификации на ЧЕ по плаванию. Они продолжат сражаться в полуфиналах

Объявлен состав национальной сборной Беларуси по футболу. В команду войдут 23 спортсмена
02 ноября 2021 14:02

Объявлен состав национальной сборной Беларуси по футболу. В команду войдут 23 спортсмена

Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно
02 ноября 2021 13:59

Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно