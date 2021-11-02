Михаил Грабовский стал генеральным менеджером национальных сборных по хоккею

Теперь в его обязанности будет входить комплектование дружин, взаимодействие с тренерами, спортсменами и руководством лиг. Помимо этого он будет вести работу по развитию института сборных команд. Отметим, что Грабовский – один из самых успешных белорусских хоккеистов. У него есть богатый игровой опыт в НХЛ и тренерская практика в КХЛ.