Белорусы прошли квалификации на ЧЕ по плаванию. Они продолжат сражаться в полуфиналах

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно прошли квалификации на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин Анастасия Караковская заняла четвертое место в своем заплыве. Среди мужчин Григорий Пекарский преодолел 100 метров баттерфляем также с четвертым временем. Такие результаты позволили белорусским пловцам продолжить борьбу в полуфиналах, которые пройдут вечером 2 ноября.