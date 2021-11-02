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Белорусы прошли квалификации на ЧЕ по плаванию. Они продолжат сражаться в полуфиналах

02 ноября 2021 14:04
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно прошли квалификации на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы прошли квалификации на ЧЕ по плаванию. Они продолжат сражаться в полуфиналах-1

На дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин Анастасия Караковская заняла четвертое место в своем заплыве. Среди мужчин Григорий Пекарский преодолел 100 метров баттерфляем также с четвертым временем. Такие результаты позволили белорусским пловцам продолжить борьбу в полуфиналах, которые пройдут вечером 2 ноября.

# Плавание # Анастасия Караковская # Григорий Пекарский # Фотофакт

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