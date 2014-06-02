Михаил Грабовский и Алла Цупер наградили победителей конкурса рисунков «Подружись со спортом!»

Новости Беларуси. Чтобы подружиться со спортом, кто-то ходит в спортзал, кто-то – в бассейн. Но со спортом можно подружиться и с помощью рисунка.

Более ста тысяч работ со всех уголков страны, 3 отборочных тура – и только 70 ребят вышли в финал. В Беларуси завершился республиканский конкурс детских рисунков «Подружись со спортом!». Юные художники выразили свое отношение к спорту в нашей стране.

Станислав Цалко, финалист конкурса (ученик СШ №4 г. Поставы):

Я представил работу, где я стою на катке, а на фоне играют в хоккей мои друзья. Мой папа - хоккеист, он меня учил играть с трех лет. Хоккей - мой любимый вид спорта.

Анна Казимирчик, финалистка конкурса (ученица СШ №4 г. Волковыск):

Я рисовала команду по баскетболу, когда спортсмены забросили последний мяч и выиграли. Капитан команды держит золотой кубок, а остальные игроки подбрасывают своего тренера.

Вероника Ган, финалистка конкурса (ученица гимназии №1 г. Островец):

Я рисовала портрет Дарьи Домрачевой.

Экскурсия по Минску, встреча со спортсменами - настоящий праздник для юных художников. Олимпийская интрига и борьба за главный приз объединили ребят из шести областей страны и столицы. Организаторы говорят, что на этом сюрпризы не заканчиваются.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Мы планируем, что этот конкурс будет традиционным и будет проводиться раз в два года. Сегодняшние финалисты получают массу различных призов. Мы дарим им настоящие медали, спортивные кубки. Также по итогам конкурса на основе работ финалистов будут изготовлены биллборды.

Жюри конкурса тоже звездное: чемпионы мира и заслуженные спортсмены. Среди них Алла Цупер, Дарья Домрачева, Николай Козеко, Людмила Волчек, Михаил Грабовский. Олимпийские чемпионы признаются, что сложно было выбрать лучших, особенно когда видишь себя на рисунке.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фристайлу:

Мне очень приятно было быть членом жюри, выбирать рисунки. Дети очень постарались, нарисовали красиво. Сразу видно, что они переживали за нас, когда мы выступали на Олимпийских играх. Смотрят и хоккей, часть своей жизни отдают спорту.

А вот Михаил Грабовский признался, что и сам в детстве рисовал спортивные картинки, поэтому хорошо понимает юных художников, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Михаил Грабовский, лучший хоккеист Беларуси 2009, 2011, 2013 гг.:

Это здорово, что организуются такие мероприятия. Дети запоминают моменты в спорте. Я тоже, когда маленький был, рисовал хоккей постоянно, может поэтому и вырос хоккеистом. Кто-то вырастет художником. Здорово, что у нас так происходит.

Кому-то из ребят поучаствовать в конкурсе предложили педагоги в школе, кому-то - братья и сестры. Но контролировали процесс создания работ, конечно же, родители. Они признаются, что в наше время сложно привить детям любовь к спорту. Пусть хоть через рисунок выражают свое отношение к спортивной жизни страны.

Екатерина Чегирова, мама финалиста конкурса:

Я направила его в нужное русло, поскольку во время конкурса мы всей дружной семьей болели за спортсменов. Проходила олимпиада в Сочи, и особенно сильно переживали за фристайлистов. Сын нарисовал победителя, Кушнира.

Каждый получил заслуженную спортивную награду, хорошее настроение и заряд бодрости для свершения новых спортивных подвигов. И каждый из этих юных художников теперь со спортом лучшие друзья.