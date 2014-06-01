Чемпионат мира по хоккею в цифрах: сколько тонн драников съедено, кто и сколько заработал на первенстве и какова дальнейшая судьба Волата

Новости Беларуси. На неделе подвели своеобразные итоги проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Беларусь оказалась на высоте. Это утверждают и иностранные гости: как чиновники, так и просто болельщики.

Чемпионат уже вошел в историю. Есть рекорды, которые нескоро удастся побить. Так что непростой экзамен на проведение таких ярких международных мероприятий Беларусь прошла блестяще. И это очевидно для всех.

Выиграть право проводить такого соревнования – это почетно, а достойно провести – это уже самый высокий класс. Столько сотен тонн драников съедали в день болельщики, кто и сколько заработал на мировом первенстве, как сложится дальнейшая судьба главного символа соревнований зубра «Волата»?

Больше 70 тысяч билетов было продано иностранным болельщикам. В лидерах закупок россияне, которые приобрели две трети от этого количества билетов. На втором месте гости из Латвии.

На матчах в Минске побывало около восьми тысяч болельщиков из этой страны. Честно говоря, их сложно было не заметить.

С колоколами, барабанами, песнями и кричалками. Иногда появление болельщиков на матче больше походило на театрализованное шествие. Красиво переживать за свою команду – это целое искусство. Ни одна сборная не осталась без поддержки на чемпионате.

Болельщики:

Красиво, люди хорошие, добрые, отзывчивые. Думаю, если такие мероприятия будут, еще приедем обязательно.

Нас все впечатляет: большая арена, очень красивая, очень подъезд хороший, все красиво, все отдыхают, прекрасно.

Такое ощущение, что духом чемпионата мира, духом доброжелательности, спорта проникся весь город.

Кроме того в Минск приехало 136 представителей Международной федерации, 1320 журналистов. То, что общее число гостей арен мирового форума сложится в мировой рекорд, стало понятно еще до четвертьфиналов.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Нам, конечно же, очень приятно, что мы побили 10-летней давности рекорд посещаемости чемпионата мира, который был установлен в Чехии.

К чемпионату мира в Минске открылось 14 новых гостиниц.

Конкретно в этой обосновались непосредственно спортсмены. Хоккеисты из Канады, Чехии, Словакии, Норвегии, Швеции и Дании. Загрузка – под 90%. А ресторан отеля ежедневно готовил больше тысячи блюд.

Гости уехали, отели остались. Будут ли востребованы – вопрос № 1. Сколько сегодня постояльцев в этих номерах – тайна под грифом коммерческой. В любом случае, у каждого бизнеса есть свой план.

Татьяна Белоусова, директор по продажам и маркетингу отеля:

Отели строятся не на месяц и даже не на год. Срок окупаемости отеля составляет несколько лет, даже ближе к 10 годам. Соответственно, это долгосрочная инвестиция. И мы понимаем, что бывают периоды высокой и низкой загрузки. Кроме того, в какие-то моменты, когда отель не загружен гостями на проживание, не так достаточно, как нам хотелось бы, он загружен конференциями.

20 трехметровх талисманов чемпионата было установлено в Минске. Зубр у Дворца спорта появился одним из первых.

Всего за 2-3 недели Волат увидел бессчетное количество вспышек фотоаппаратов.

Что будет дальше с так полюбившимся талисманом, уже решено. Если Олимпийский Мишка когда-то улетал, то главных Волатов мирового форума увезут. Причем совсем скоро. Так что не сегодня-завтра последний шанс сделать фото на память, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Мартынов, заместитель директора по рекламе и идеологической работе КУП «Минскреклама»:

Чемпионат прошел. Естественно, это будет все убираться, демонтироваться. Но сама конструкция будет в дальнейшем использоваться под другие цели. Для оформления праздников городских, общереспубликанских каких-то мероприятий.

В солидном плюсе оказалась и торговля.

За время чемпионата мира самой разной продукции было продано на 47 миллиардов рублей. Активнее всего болельщики закупались в зонах гостеприимства и фан-зонах.

О вкусах спорить не пришлось. Сначала иностранные гости по привычке искали знакомые гамбургеры. Но совсем скоро распробовали белорусское. Только одна палатка на фан-зоне за вечер пекла по 700 блинчиков. А драников со сметаной в Минске продавали больше 300 килограммов в день.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Болельщики могли приобрести и сувениры, и различные товары из льна, то есть наши брендовые товары, которые сегодня в Беларуси пользуются популярностью и чем мы можем представить Беларусь.

Гимн Республики Беларусь был торжественно исполнен на чемпионате мира 6 раз. Первый раз на площади Государственного флага во время церемонии поднятия флагов стран-участниц турнира. Еще пять раз подпевала «Минск-Арена»: во время церемонии открытия и после каждой победы национальной сборной.

20 человек в час обнимал на прощание Оливер в зоне гостеприимства. В день, когда сборная Германии покинула турнир, болельщик из этой страны просто не мог уйти по-английски.

Оливер, болельщик (Германия):

Сначала я написал вот это. По-английски: «Бесплатные обнимашки». Потом ко мне подошли белорусы и сказали: «Давай я тебе по-русски напишу». Вот, написали. Это лучше работает.

Мне нравится эта страна, потому что здесь все такие дружелюбные. Город Минск просто прекрасен. А чемпионат мира по хоккею – это как одна большая вечеринка, праздник. Мне это очень нравится. И всем моим друзьям из Германии нравится. Я очень не хочу уезжать отсюда завтра. А сейчас я просто хочу обнять всех белорусов.