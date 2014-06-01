Белорусский женский экипаж четверки парной завоевал «золото» на чемпионате Европы по академической гребле в Сербии

Новости Сербии. 1 июня пришла радостная спортивная весть из Белграда, где белорусский экипаж четверки парной в составе Татьяны Кухты, Юлии Бичик, Екатерины Карстен и Екатерины Шлюпской завоевал золотые медали чемпионата Европы по академической гребле в Сербии.

Это первая медаль для Беларуси на европейском форуме 2014 года.

2 июня Екатерине Карстен исполняется 42 года. Это первая двукратная олимпийская чемпионка в истории независимой Беларуси, 6-кратная чемпионка мира в гребле на одиночке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.