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Мелитина Станюта завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

01 июня 2014 13:43
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Первую награду белорусской сборной ожидаемо принесла Мелитина Станюта. Наша прима стала второй в индивидуальном многоборье, уступив только россиянке Яне Кудрявцевой.

Еще одна белоруска, Екатерина Галкина, заняла шестое место.

Мелитина Станюта, член сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Я знаю, что я не все достигла, то есть вот этот потенциал, который я чувствую, что еще на закончился, буду дарить, потому что все рано или поздно кончается. Пока можно, буду выжимать до последнего.

По итогам многоборья в групповых упражнениях белорусская команда стала шестой.

В отсутствии российской сборной, которая не приехала в Минск из-за травмы одной из участниц, победила команда Болгарии. На втором месте – испанки, а третье разделили грации из Японии и Израиля.

1 июня будут разыграны награды в отдельных видах многоборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Художественная гимнастика # Мелитина Станюта

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