МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинник» уступили команде «Академия Михайлова»

Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» после выездного турне вновь играет домашнюю серию в рамках розыгрыша Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником команды Андрея Михалева стала дружина «Академия Михайлова» из Тулы.

Изначально игра проходила на равных. Но в конце первой 20-минутки гости открыли счет в матче и вышли вперед, а во втором отрезке удвоили преимущество. Хозяева смогли ответить только в третьем периоде, но догнать российскую дружину так и не получилось. Победа команды «Академия Михайлова» со счетом 2:1.

В составе белорусов отличился Максим Глинский. Сейчас у хоккеистов бобруйского клуба 22 балла и 8-е место Западной конференции МХЛ.