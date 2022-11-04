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МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинник» уступили команде «Академия Михайлова»

04 ноября 2022 16:03
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Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» после выездного турне вновь играет домашнюю серию в рамках розыгрыша Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником команды Андрея Михалева стала дружина «Академия Михайлова» из Тулы.  

МХЛ. Хоккеисты «Динамо-Шинник» уступили команде «Академия Михайлова»-1

Изначально игра проходила на равных. Но в конце первой 20-минутки гости открыли счет в матче и вышли вперед, а во втором отрезке удвоили преимущество. Хозяева смогли ответить только в третьем периоде, но догнать российскую дружину так и не получилось. Победа команды «Академия Михайлова» со счетом 2:1.  

В составе белорусов отличился Максим Глинский. Сейчас у хоккеистов бобруйского клуба 22 балла и 8-е место Западной конференции МХЛ.  

# Хоккей # Андрей Михалев # Максим Глинский # Фотофакт

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