Международный турнир по танцам собрал лучших танцоров со всего мира в Минске

Новости Беларуси. Танцуют все! Столичный Дворец спорта 24 и 25 ноября находился во власти зажигательных латиноамериканских ритмов и строгих европейских мелодий.

Здесь начался крупнейший в нашей стране танцевальный конкурс «Belarus-Open 2012». В этом году помимо двух мини-турниров высшей международной категории пройдет и Кубок мира среди профессионалов, где нашу страну будет представлять 2 пары.

Также зрителей ожидают показательные выступления чемпионов мира. Всего же в течение двух дней на паркет выйдут более 1000 тандемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марек Хойнацки, главный судья международного турнира высшей категории (Польша):

По международным правилам можно провести только 2 таких турнира в одной стране за один год. Значит страна исполнила все критерии, много пар.

Сильвия Питон, судья «Belarus Open – 2012» (Италия):

Все организовано на высшем уровне, отличный турнир, отличные пары, я судила категорию «молодежь» и видела 3 Ваши пары, и скажу, что у них есть хорошее международного будущее.

Михаил Павлинов, член президиума Белорусской федерации танцевального спорта:

Важно, что уже появились и профессиональные пары, потому что они раньше уезжали заграницу работать. Сейчас уже есть хорошие пары, поэтому это будет способствовать развитию танцевального спорта.

Беларусь представляют 2 тандема. Все шансы подняться на пьедестал есть у опытной белорусской пары Владислава Ивановича и Ольги Трибушевской. Всего на паркет выйдут около тысячи пар.

Михаил Павлинов, член Президиума «Белорусской федерации танцевального спорта»:

Чемпионы Беларуси в европейской программе среди профессионалов Иванович и Трибушевская уже два раза были в полуфинале чемпионата мира и Европы среди профессионалов. Надеемся, что на кубке мира они будут в призерах.