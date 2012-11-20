После матча БАТЭ-Лилль стадион «Динамо» закроют

Новости Беларуси. БАТЭ — Лилль. На поле минского стадиона Динамо 20 ноября пройдёт очередной матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Французский «Лилль» уже встречал борисовчан на родном поле в сентябре. Тогда поединок завершился со счетом три-один в пользу БАТЭ. Теперь ответный матч. И рассудит его хорватский рефери Марио Страхоня.

Этот матч для обеих команд важен. В случае выигрыша борисовчане обеспечат себе как минимум 3 место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Нужна победа и гостям - для сохранения хотя бы минимальных шансов на 3 место.

Александр Башмаков, футбольный эксперт:

Сейчас мы рассчитываем на победу не без оснований. Команда опытная. Мы играли уже и в европейских кубках, и за сборную. Играем против команды, которая неудачно выступает.

К решающей дуэли с борисовчанами французы, действительно, подходят не на подъеме. Две недели назад «Лилль» проиграл «Баварии»» со счетом 6:1. А накануне уступил и «Лорьяну». Но не стоит уповать на прошлые неудачи соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для самого стадиона «Динамо» эта игра станет прощальной. Вскоре он закроется на реконструкцию, а после обновления здесь можно будет проводить международные встречи самого высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.