Виктор Гончаренко: Выход в плей-офф «Лиги Европы» – тоже достижение

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ в «Лиге чемпионов» со счётом 0:2 уступил «Лиллю». После пяти туров у немецкого и испанского клубов по 10 очков, у БАТЭ, попавшего в Лигу Европы – 6, у «Лилля» – 3.

Главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко, комментируя игру своих подопечных, отметил: «если искать позитив, то мы все-таки вышли в плей-офф «Лиги Европы». Это тоже какое-никакое достижение».

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

Это не та игра, которую надо показывать в Лиге чемпионов, очень уж разрозненно мы действовали. У нас были шансы изменить игру в первом тайме, когда соперник не проводил, по сути, никаких атак и повел со счетом 2:0, а мы те моменты, которые у нас были, не использовали. Может быть, если бы использовали свои возможности для взятия ворот, игра бы пошла в другом ключе, а так у нас пропала уверенность. Наши силы таяли с каждой секундой, и, конечно, это закономерно привело к поражению. Если искать какой-то позитив, то он кроется в нашем выходе в плей-офф Лиги Европы. Считаю, это тоже какое-никакое движение вперед. Команда сейчас очень расстроена, а это показатель того, что она не любит проигрывать. Что касается сегодняшнего матча, складывается ощущение, будто все наше желание, фарт, страсть и самоотдача остались в первых двух играх. Не смогли мы равномерно их распределить по дистанции. Сейчас можно много говорить о том, что не получилось. Наверное, есть претензии и тренерскому штабу, потому что команда обязана быть более гибкой, если проигрывает. Не сумели достучаться до ребят.

Полузащитник борисовского клуба Ренан Брессан считает, что причина поражения – ошибки белорусов.

Ренан Брессан, полузащитник БАТЭ:

Результатом разочарованы все: и команда, и руководство клуба, и болельщики. Конечно, нужно было сыграть получше. Хотя, считаю, мы почти ни в чем не уступили соперникам. Только в реализации. Наверное, ни в одном из поединков нынешней Лиги чемпионов мы не создавали столько моментов. Однако ни разу не забили. А французы использовали фактически первые свои шансы. Тяжело принимать такое поражение. Но это футбол. Как и в противостояниях с «Валенсией», нас погубили собственные ошибки, которые мы обычно не допускаем.

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов отметил: не хочется ничего комментировать, на душе кошки скребут.

Виталий Родионов, нападающий БАТЭ:

Три игры кряду у нас не ладится с реализацией. В этом, считаю, первопричина поражения. Мы имели достаточно моментов, чтобы повернуть ход встречи в свою пользу. Нам неплохо удавалось организовывать атаки, доводить их до завершающей стадии, однако с последним ударом не клеилось. Предстоящие просмотр видеозаписи и анализ статистики помогут понять, что еще конкретно у нас не получилось. К пропущенным голам привели наши просчеты в обороне.

Испанская «Валенсия» сыграла вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболисты обеих команд обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Несмотря на то, что «Лилль» обыграл БАТЭ, команда осталась за бортом еврокубков. Для того чтобы рассчитывать на попадание в Лигу Европы, «Лиллю» надо было забить еще один гол. Таким образом, белорусы забронировали путевку во второй по силе клубный турнир Европы и ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ренан Брессан, полузащитник БАТЭ:

Задачу-минимум мы выполнили – обеспечили себе третье место. Будем бороться до конца – впереди важные матчи с «Шахтером» и «Баварией». В любом случае для БАТЭ это успешный год. Конечно, ощущается определенная усталость. Все-таки для нас сезон завершается, а у «Лилля» в самом разгаре. С данным фактором тоже необходимо считаться.

В заключительном туре группового этапа «Бавария» примет на своем поле БАТЭ, а «Валенсия» отправится в гости к «Лиллю». Обе встречи пройдут 5 декабря.



