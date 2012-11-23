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Белорусские пловчихи завоевали бронзу на чемпионате Европы

23 ноября 2012 13:18
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Новости Франции. Первый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде во французском Шартрэ принес первую медаль в копилку белорусской сборной.

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем наш квартет в составе  Юлия Хитрая, Александра Герасименя, Оксана Демидова и Светлана Хохлова выиграл бронзу. Белоруски финишировали третьими, преодолев дистанцию за  минуту 39 целых и 38 сотых секунды. Золото у датчанок, серебро выиграли пловчихи Финляндии.

А вот Евгению Цуркину выступление в финале еще только предстоит. В полуфинальном заплыве на 100 метров баттерфляем наш спортсмен финишировал с новым рекордом Беларуси — 51 целая и 54 сотых секунды. Таким образом Цуркин с восьмым временем пробился в решающий заплыв. Комплект медалей будет разыгран сегодня, сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Плавание # Юлия Хитрая # Александра Герасименя # Оксана Демидова # Светлана Хохлова # Евгений Цуркин

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