Белорусские пловчихи завоевали бронзу на чемпионате Европы

Новости Франции. Первый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде во французском Шартрэ принес первую медаль в копилку белорусской сборной.

В эстафете 4 по 50 метров вольным стилем наш квартет в составе Юлия Хитрая, Александра Герасименя, Оксана Демидова и Светлана Хохлова выиграл бронзу. Белоруски финишировали третьими, преодолев дистанцию за минуту 39 целых и 38 сотых секунды. Золото у датчанок, серебро выиграли пловчихи Финляндии.

А вот Евгению Цуркину выступление в финале еще только предстоит. В полуфинальном заплыве на 100 метров баттерфляем наш спортсмен финишировал с новым рекордом Беларуси — 51 целая и 54 сотых секунды. Таким образом Цуркин с восьмым временем пробился в решающий заплыв. Комплект медалей будет разыгран сегодня, сообщили в программе «СТВ-спорт».