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Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач пройдет в Минске

21 марта 2012 10:36
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Новости Беларуси, Минск. Лучшие грации из 10 стран мира соберутся в Минске. Столичный Дворец спорта примет Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Соревнования начнутся 23 марта.

На ковре 70 спорсменок покажут умелое обращение с обручем, булавами, лентой и мячом. Для юных граций турнир станет репетицией перед чемпионатом Европы, который через два месяца стартует в Нижнем Новгороде России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Кадобина, гимнастка:
Для меня очень важны эти соревнования, потому что выступаешь дома, в Минске, хочется порадовать публику, показать все, на что способна, выступить максимально хорошо.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Один из красивейших и интереснейших турниров по художественной гимнастике, который проводится в нашей стране. За годы своего существования турнир открыл множество имен для большой гимнастики.
Самое главное – это чтобы все девочки получили, прежде всего, бесценный опыт, увезли хорошие воспоминания и добрую память о данном мероприятии.

# Президентский спортивный клуб # Художественная гимнастика

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