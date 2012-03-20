В Гомеле стартует финал детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в старшей возрастной группе

Новости Беларуси. Юные хоккеисты в старшей возрастной группе вступают в борьбу. В Гомельском ледовом дворце спорта 20 марта стартует финал детского хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.

Младшие игроки определились с победителем еще на прошлой неделе в Молодечно. Второй год подряд главный приз завоевала команда «Мухавец» из Брестской области.

Всего в этом сезоне соревнования собрали более тысячи 800 любительских хоккейных дружин, а это почти 17 тысяч человек.

Турнир «Золотая шайба» позволяет юным спортсменам не только продолжить занятия хоккеем на более высоком уровне, но и в перспективе стать профессиональными игроками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.