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Дарья Домрачева – первая в масс-старте в Ханты-Мансийске и обладательница Малого Хрустального глобуса

18 марта 2012 13:29
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Менее часа назад в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась последняя гонка сезона – с массовым стартом у женщин. Ее победительницей стала белоруска Дарья Домрачева. Вместе с золотой медалью наша прима выиграла и Малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Для того, чтобы завоевать трофей, Дарье необходимо было на финише не пропустить вперед норвежку Туру Бергер. В сложной борьбе Домрачева удержала первое место.

Для белорусской биатлонистки этот сезон стал по-настоящему успешным. На этапах Кубка мира и первенстве планеты она 18 раз поднималась на пьедестал, завоевала два Малых глобуса – в гонках преследования и масстарте. И только в общем зачете уступила немке Магдалене Нойнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Биатлон # Дарья Домрачева

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