Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске и завоевала Малый Хрустальный глобус

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону на дистанции 10 километров с четырьмя огневыми рубежами она финишировала первой. С победой ее поздравил президент Александр Лукашенко, отметив, что это было красиво и достойно. Глава государства также пожелал биатлонисте дальнейших побед.

По итогам сезона наша прима завоевала в этой дисциплине Малый Хрустальный глобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем сезоне белорусская прима в 17 раз попала в число призеров.

18 марта в Ханты-Мансийске пройдут гонки с массовым стартом. В этой дисциплине Дарья Домрачева идет на первом месте. А в общем зачете Кубка мира занимает второе место, уступая лишь немке Магдалене Нойнер.