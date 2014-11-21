Международный турнир по греко-римской борьбе на призы О. Караваева завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Олега Караваева. Для участия в этих командных соревнованиях к нам приехали 100 сильнейших борцов-классиков из шести стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За третье место соперничали сборные Беларуси-2 и Казахстана. Наши ребята были лучше во всех весовых категориях и выиграли бронзовые медали.

В финале соревнований сошлись Россия и Беларусь-1. Здесь удача улыбнулась нашим восточным соседям.

Кстати, национальной командой Беларуси на турнире руководил новый тренер Игорь Петренко.

Юрий Чиж, председатель Белорусской федерации борьбы:

У ребят появился шанс, Петренко пришел, их встряхнул. И сбор совершенно другой прошел, при другом тонусе эмоциональном, физические нагрузки совершенно другие. Он дал ребятам почувствовать, что чтобы чего-то добиваться, нужно работать немножко на другом уровне. И тогда тебе комфортнее будет выступать на турнирах. А не так.

Мне понравился второй состав. Обычно они здесь статисты. Неплохо отборолись.