Беларусь претендует на получение права проводить Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Новости Беларуси. Беларусь имеет хорошие шансы принять через пять лет Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Придет ли в нашу страну спортивный праздник такого масштаба решается в эти дни в столице Азербайджана. 21 ноября в Баку открылась сессия Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Минск выходит на финишную прямую. Беларусь спортивная снова претендует на проведение престижного спортивного мероприятия в 2019 году. Станет это доподлинно известно завтра, но уже сегодня в кулуарах олимпийского собрания поговаривают о едва ли не 100-процентной победе. Беларусь после чемпионата мира по хоккею-2014, и это отмечали собеседники-чиновники из Европейского олимпийского комитета, поднялась на организационный пьедестал.

Янис Кочианчич, вице-президент Европейского олимпийского комитета:

Я был у вас во время чемпионата мира и даже посмотрел игру с участием Беларуси. Организация идеальная. Такая атмосфера, такой спорт! Все прошло очень здорово. Поэтому я считаю, что Беларусь готова провести на высшем уровне Европейский юношеский олимпийский фестиваль, но и любое другое соревнование. И Европейский олимпийский комитет будет рад, если все будет организовано так же, как во время мирового первенства в Минске.

Немного подробностей. Что же такое летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль? Это мультиспортивное событие, то есть своеобразная карьерная лестница для нашей страны, ведь опыт проведения одновидовых чемпионатов мира, Европы, спартакиад у нас есть. Проводятся эти игры в нечетный год.

Если изучить географию прошедших фестивалей, то вырисовывается контурная карта, на которой превалируют весьма такие авторитетные страны: Голландия, Финляндия, Италия. В 2014 году зимний фестиваль пройдет в Австрии и Лихтенштейне. Пробуют покорить спортивный Олимп, как правило, более 5 тысяч юношей и девушек из 49 стран в 9 видах спорта.

При этом страна-организатор получает право участия в соревнованиях по всем видам спорта полным составом без прохождения отбора на предварительном этапе.

Юлия Нестеренко, чемпионка Олимпийских игр в Афинах:

Наша страна очень спортивная и она на самом деле заслуживает право проводить такие соревнования, потому что наши атлеты, спортсмены показывают высокие результаты. Очень много внимания, поддержки именно государства оказывается спорту. Было бы очень хорошо, чтобы право проведения этих соревнований было именно в Беларуси.

Йозеф Либа, шеф инспекционной комиссии Европейского олимпийского комитета:

Я думаю, Минск — это прекрасное место для будущего фестиваля, с отличной спортивной средой. И ваши люди, минчане и белорусы в целом, должны гордиться этим. У меня не получилось приехать на чемпионат мира-2014. Но, насколько я слышал, он был одним из лучших в мире. И все говорили о прекрасной организации.

Что же, то ли интрига, то ли не очень — разрешится 22 ноября. После доклада Европейской инспекционной комиссии все делегаты должны будут проголосовать. А пока, и, возможно, это некий намек, — у презентационного стенда Белорусского национального олимпийского комитета наша рабочая группа едва успевает раздавать промопродукцию и отвечать на все вопросы спортивных чиновников Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.