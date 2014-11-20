ХК «Неман» подходит к старту в Континентальном кубке с двухматчевой победной серией в чемпионате Беларуси

Помимо «Гомеля» минувшую семидневку вполне могут занести в актив и хоккеисты «Немана». Действующие чемпионы тяжело вкатывались в сезон, но, сменив тренера, заиграли веселее.

Болельщики:

Наверное, повлияла перемена тренера. Надеюсь, все впереди еще. Чемпионат в середине, можно сказать. Поэтому все еще впереди. «Неман» – чемпион.

Состав сильно сменился, нет костяка команды. Потихоньку в норму приходим, мы верим в команду. Все будет хорошо.

Я верю, что мы все равно будем первые. Просто кажется, что наш первый тренер неправильно делал команду, неправильно формировал ее.

Пускай еще у хоккеистов «Немана» не все получается, но на неделе добыты шесть очков в поединках с крепкой «Лидой», грозными «Шахтером» и «Юностью».

Поединок с командой Михаила Захарова стал особенным. 18 ноября была одержана первая в чемпионате победа над минским клубом со времен памятного апрельского финала. Основное время встречи и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам льда – 3:2 в их пользу, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Андрей Кравченко, игрок ХК «Неман»:

Непростая у нас ситуация в последнее время сложилась. Досадные поражения были. Но ничего, потихонечку выбираемся. И хорошие контрольные спарринги перед Континентальным кубком. Задача, конечно, была сыграть грамотно в преддверии Кубка. Я думаю, у нас это получилось.

Игра с «Юностью» стала для «Немана» последней перед отъездом во Францию на третий этап Континентального кубка.

В Анже в соперниках у команды Василия Спиридонова значатся хозяева льда, игроки польского «Санка» и британского «Белфаста». Путевки в Суперфинал соревнований получат две лучшие команды группы.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Неман»:

Какие моменты беспокоят? Хорошо бы долететь. А больше никаких. Это шутка. Волнует то, что у нас при том количестве травм, которые обрушились в конце, мы везем настолько оптимальный состав, что даже замены им нет. Поэтому кем сегодня играли, те и будут играть на Континентальном кубке.