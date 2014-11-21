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Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом открыли в Минске

21 ноября 2014 17:58
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Новости Беларуси. Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом презентовали 21 ноября в Минске.

Учебный корпус с теплыми боксами для машин и собственной ремонтной мастерской разместился на улице Суворова.

Юные картингисты уже успели продемонстрировать мастерство владения техникой. Впечатляющее шоу дало старт работе спортивного комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Техника в прекрасных помещениях, ремонтная мастерская, условия бытовые, когда люди могут в тепле и переодеться, и душ принять.

Вячеслав Темрук:
Сделали ровную площадку, нарисовали «восьмерку», круг, конусы ставим. Намного стало удобнее.

# Государственная политика в области спорта # Анатолий Тозик # Фотофакт

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