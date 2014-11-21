Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом открыли в Минске

Новости Беларуси. Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом презентовали 21 ноября в Минске.
Учебный корпус с теплыми боксами для машин и собственной ремонтной мастерской разместился на улице Суворова.
Юные картингисты уже успели продемонстрировать мастерство владения техникой. Впечатляющее шоу дало старт работе спортивного комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Техника в прекрасных помещениях, ремонтная мастерская, условия бытовые, когда люди могут в тепле и переодеться, и душ принять.
Вячеслав Темрук:
Сделали ровную площадку, нарисовали «восьмерку», круг, конусы ставим. Намного стало удобнее.