Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом открыли в Минске

Новости Беларуси. Модернизированный комплекс для занятий картингом, мотоболом и автоспортом презентовали 21 ноября в Минске.

Учебный корпус с теплыми боксами для машин и собственной ремонтной мастерской разместился на улице Суворова.

Юные картингисты уже успели продемонстрировать мастерство владения техникой. Впечатляющее шоу дало старт работе спортивного комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Техника в прекрасных помещениях, ремонтная мастерская, условия бытовые, когда люди могут в тепле и переодеться, и душ принять.

Вячеслав Темрук:

Сделали ровную площадку, нарисовали «восьмерку», круг, конусы ставим. Намного стало удобнее.