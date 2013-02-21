Новости Беларуси. Международный союз велосипедистов высоко оценивает уровень проведения Беларусью чемпионата мира по велоспорту. Об этом 21 февраля журналистам заявил глава организации Пэт Маккуэйд во время посещения Минского городского училища олимпийского резерва.

Здесь зарубежный гость, руководство столицы и представители отечественной федерации велоспорта ознакомились с нюансами обучения молодых велогонщиков, а также пообщались с учащимися и подарили им новую спортивную форму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пэт Маккуэйд, глава Международного союза велосипедистов:

Первый день чемпионата прошел наилучшим образом. Надеюсь, и все последующие будут такими же.

На данный момент велодром «Минск-Арены» один из самых лучших в мире. Я общался с командами и все в восторге от организации.