Александр Лукашенко открыл Чемпионат мира по велоспорту на треке в Минске

Новости Беларуси. Беларусь впервые принимает мировой форум в олимпийском виде спорта. Это будет первый чемпионат в новом олимпийском цикле, а потому в составах многих команд появится немало перспективных спортсменов с прицелом на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Нашу страну представят 11 спортсменов - в женской команде четыре велогонщицы в шести дисциплинах. В мужской - семь в четырех. Среди них Александр Лисовский - чемпион мира-2008. При этом ставку делают также на молодых и перспективных.

В дни чемпионата ГАИ и МЧС будет дежурить в усиленном режиме, а вход на сам велодром организуют через четыре контрольно-пропускных пункта. ГАИ просит водителей не создавать помех для работы общественного транспорта и не оставлять личные автомобили в неположенных местах (будет работать эвакуатор). Для личного транспорта гостей кроме паркинга «Минск-Арены» будут использоваться близлежащие улицы. Болельщиков просят приезжать заблаговременно, чтобы избежать заторов на подъездах к спорт-комплексу.

За победу будут бороться команды из 35 стран. Они разыграют 19 комплектов наград. Сегодня — четыре. Соревнования пройдут на велодроме комплекса «Минск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Волчок, старший тренер Сборной Беларуси по велоспорту на треке:

Ребята будут стражаться во всех видах. Это касается и командной гонки, и групповой гонки, и скретча, и омниума. Будут стражаться достойно, потому что они у себя дома и настроены показать хороший результат.

Церемония открытия чемпионата уже состоялась, в ней принял участие Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, Минский мировой Чемпионат станет стартовой площадкой для новой плеяды велосипедистов, будущих звезд, которые загорятся обязательно, загорятся на Олимпиаде в Бразилии – именно в этом оригинальность и особое предназначение нашего Минского Чемпионата. В эти дни в февральский заснеженный Минск прибыли именитые спортсмены со всех континентов планеты, легендарные команды со знойной Австралии, стран Латинской Америки, далеких Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Японии и другие. Мы приветствуем спортсменов из братских России и Китая. На минском велотреке свое мастерство продемонстрируют знаменитые атлеты Европы. Среди них – олимпийские чемпионы и призеры Мишель Д`Альмейда, Эдвард Клэнси, Кевин Сиро, Лаура Трот, Джессика Варниш. Уверен, ваши выступления подарят много ярких побед и волнительных моментов. А бескомпромиссная и честная борьба согреет души болельщиков. Состязание сильнейших велосипедистов мира, несомненно, привлечет массу новых любителей этого прекрасного вида спорта и даст мощный стимул его развитию. Уважаемые господин Маккуэйд, в Беларуси очень ценят то, что Международный Союз велосипедистов выбрал местом проведения Чемпионата мира город Минск, отдав предпочтение нашей стране среди множества претендентов. Я искренне благодарю Вас и Ваших коллег за такое доверие и уважение к Беларуси, ее спортивным достижениям. Мы это заслужили по праву. Имена прославленных белорусских велосипедистов, олимпийских чемпионов Владимира Каминского, Олега Логвина, 8-кратной чемпионки мира Натальи Целинской, победительницы Тур де Франс Зинаиды Стагурской, широко известной во всем мире. Велоспорт становится у нас все более массовым и популярным. Мы приложили максимум усилий для организации этого Чемпионата. Построен уникальный спортивный комплекс, который позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне по различным видам спорта. У нас здесь достаточно и льда, кстати, если надо размяться, провести заминку по соревнованиям, просто развлечься на люду – мы с удовольствием предоставим эту возможность. Бесплатно. Дорогие участники соревнований, дорогие гости! Надеюсь, дни Чемпионата для вас станут настоящим праздником. Конечно, спортсменам предстоит серьезно нагрузиться, колоссальное напряжение. Намотав сам лично на этом полотне сотни километров, очень хорошо знаю, какой там адский труд и какова истинная цена победы. Поэтому от всего сердца желаю спортсменам сил, выдержки и воли. Пусть Господь хранит вас от неудач и травм. Успешных выступлений вам, новых рекордов и ярких побед. А мы все вместе будем за вас болеть.

Томас Бабек, спортсмен (Чехия):

Когда мы приехали в вашу страну, нашей команде все очень понравилось. Здесь висят билборды, фотографии спортсменов, и, конечно же, видно, что сами соревнования на очень высоком уровне.

Эрик Энглер, спортсмен (Германия):

Это мои первые соревнования, поэтому немного волнуюсь. Мне очень приятно, что моя карьера начинается именно здесь. У вас хороший быстрый трек.

Андреас Гиф, спортсмен (Австрия):

Минск-Арена – замечательное здание. Здесь быстрый и современный велотрек.



