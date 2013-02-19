Президент Международного союза велосипедистов Пэт Маккуэйд прибыл в Минск

Новости Беларуси. Минск готов к открытию чемпионата мира по велоспорту на треке. Старт уже 20 февраля. Свое участие в турнире подтвердили 34 страны. А команды из Австралии, Великобритании, Бельгии, Голландии прибыли в белорусскую столицу на прошлой неделе и проводят тренировке на велодроме «Минск-Арены», где и пройдет первенство.

Всего ожидается более 2 тысяч иностранных гостей. 19 февраля в Минск прибыл Пэтт Маккуэйд – глава международного союза велосипедного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгиец Морено Де Поу в Беларуси уже больше недели, а местные достопримечательности все никак не осмотрит. Пока что нет времени. Тренировки и снова тренировки. Главными соперниками для себя считает англичан и австралийцев: это самые сильные команды. Для поднятия духа бельгийская сборная использует все методы. Накануне сняла в Беларуси шуточный видео-ролик в стиле «гарлем-шейк». Сегодня на них мода в Интернете. На велотреке «Минск-Арена» бельгийцы чувствуют себя комфортно.

Морено де Поу, спортсмен команды Бельгии:

Мы здесь уже неделю, дорожки очень качественные, как раз для быстрой езды. Я думаю, мы действительно будем на высоте.

Пэт Маккуэйд, президент Международного союза велосипедистов:

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень заинтересован в развитии велоспорта и поддерживает его. На чемпионате я ожидаю увидеть соревнования мирового класса. И если на этой неделе мы станем свидетелями новых рекордов, то можно будет сказать, что в Минске один из лучших велотреков в Европе. Когда мы получили заявку от Беларуси как кандидаты на проведение Чемпионата мира, мы приложили усилия к тому, чтобы эта заявка была принята и реализована. Мы видим, что это может служить развитию велоспорта и в Беларуси, и в близлежащих странах. К тому же, у вас есть сильные гонщики, которые демонстрируют неплохие результаты.

Для популяризации и развития спорта в Беларуси и строилась «Минск-Арена». Решение о включении в спорткомплекс велотрека принималось на высшем уровне. Президент подписал соответствующий указ в 2005 году. Началась стройка, глава государства проверял ее ход, проводил субботник на объекте.

Кстати, велодром, вмещающий более чем 2 тысяч зрителей, введен в строй первым. До этого момента белорусским велосипедистам приходилось ездить тренироваться за границу. А сегодня стены велотрека принимают уже второй чемпионат.

За несколько дней мирового первенства соревнования посетят около 25 тысяч болельщиков. Программа включает соревнования среди женщин и мужчин по трековым дисциплинам.

19 комплектов наград разыграют спортсмены почти из 40 стран. Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра в 18.30.