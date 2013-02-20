Сегодня в Минске стартует Чемпионат мира по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в Минске. За победу будут бороться команды из 35 стран. Они разыграют 19 комплектов наград. Сегодня — четыре. Соревнования пройдут на велодроме комплекса «Минск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые принимает мировой форум в олимпийском виде спорта. Это будет первый чемпионат в новом олимпийском цикле, а потому в составах многих команд появится немало перспективных спортсменов с прицелом на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Нашу страну представят 11 спортсменов - в женской команде четыре велогонщицы в шести дисциплинах. В мужской семь в четырех. Среди них Александр Лисовский - чемпион мира-2008. При этом ставку делают также на молодых и перспективных.

Сергей Волчок, старший тренер сборной Беларуси по велоспорту на треке:

Ребята будут сражаться во всех видах. Это касается и командной гонки, и групповой гонки, и омниума. Будут сражаться достойно, потому что они у себя дома и настроены показать хороший результат.

В дни чемпионата ГАИ и МЧС будет дежурить в усиленном режиме, а вход на сам велодром организуют через четыре контрольно-пропускных пункта.

ГАИ просит водителей не создавать помех для работы общественного транспорта и не оставлять личные автомобили в неположенных местах (будет работать эвакуатор).

Для личного транспорта гостей кроме паркинга «Минск-Арены» будут использоваться близлежащие улицы. Болельщиков просят приезжать заблаговременно, чтобы избежать заторов на подъездах к спорткомплексу.

Торжественное открытие чемпионата сегодня в 18.30.