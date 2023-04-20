Хоккей. Евгений Лисовец провёл мастер-класс для воспитанников «Немана»

У ребят была возможность задать интересующие вопросы, а игрок с радостью делился опытом и мастерством. В процессе мастер-класса ребята провели предыгровую разминку, которая обычно практикуется в клубах, а также соревновалась на силу броска.

Евгений Лисовец, защитник национальной сборной Беларуси и ХК «Адмирал»:

Думаю, что такие мероприятия важны в каждом городе, а не только в Минске, по всей Беларуси. Будь-то Гродно, Гомель, Жлобин, Новополоцк. Думаю, надо приезжать, чтобы дети видели хоккеистов, чтобы могли с ними пообщаться. Чтобы видели, куда и к чему расти, может быть, какой-то опыт общения. Думаю, что детям это полезно.