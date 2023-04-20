«Фавориты доказывают свой статус». Названы победители первенства Беларуси по классическим шахматам
Новости Беларуси. Максим Царук стал победителем первенства Беларуси по классическим шахматам. Основную конкуренцию в этом турнире ему составили два Артема – Стрибук и Синявский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тем не менее Максим смог в последнем туре взять балл и по личным встречам опередил Артема Стрибука, который стал вторым соответственно.
Самая острая борьба развернулась именно за третье место. Сразу три спортсмена претендовали на топ-3, в результате с 5,5 очка Михей Науменко взял бронзу первенства.
У девушек в 8-м туре сошлись лидеры Александра Тарасенко и Ксения Норман. Партия закончилась вничью. После заключительного 9-го тура обе претендентки набрали по 7 очков, но по дополнительным показателям победа досталась Александре Тарасенко. На второй позиции Ксения Норман, третий результат показала Юлия Леонова.
Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
Борьба была очень увлекательная, интересная, фавориты доказывают свой статус и в этом турнире. Одна из партий у нас длилась более 100 ходов, соперники провели за доской 6 часов. Ну а самая короткая партия длилась по ходам хоть и не так много (партия-миниатюра – 20 ходов), но тем не менее она тоже продолжалась около 2 часов.
Следующий старт у ребят – командный чемпионат России, который принимают Сочи. Турнир пройдет с 30 апреля по 11 мая.