«Фавориты доказывают свой статус». Названы победители первенства Беларуси по классическим шахматам

Новости Беларуси. Максим Царук стал победителем первенства Беларуси по классическим шахматам. Основную конкуренцию в этом турнире ему составили два Артема – Стрибук и Синявский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тем не менее Максим смог в последнем туре взять балл и по личным встречам опередил Артема Стрибука, который стал вторым соответственно.

Самая острая борьба развернулась именно за третье место. Сразу три спортсмена претендовали на топ-3, в результате с 5,5 очка Михей Науменко взял бронзу первенства.