ЧМ-2014. Поляки о Беларуси: У вас идеальная страна для автостопа

Новости Беларуси. Несмотря на то, что Польша не участвует в мировом хоккейном первенстве, Минск посещает довольно много поляков. Что думают они о Минске?

Кшиштоф:

Я давно хотел съездить в Беларусь. Безвизовый режим просто поспособствовал ускорению этого процесса. Поэтому мы здесь. Еще я уже несколько лет учу русский, поэтому очень хотелось попрактиковаться, так как до этого я не был ни в какой русскоговорящей стране. Пока что в Минске все очень нравится. Я знаю, что это все говорят, но все же у вас действительно очень чистый, зеленый и гостеприимный город.

Гржегош:

Вот что меня поразило в вашей стране, так это то, что у вас очень хорошо относятся к автостопу. Нет, правда. Я думаю, что Беларусь и Эстония – лучшие страны для автостопа, поверьте моему опыту. А еще люди очень гостеприимные и искренние. Мы объехали много белорусских городов, и в каждом нас хорошо встречали. Даже если кто-то не знал английский, он все равно пытался нам помочь: искал друзей или объяснялся жестами. Думаю, мы приедем домой и многое расскажем о Беларуси.