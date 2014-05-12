Прямой эфир

ЧМ-2014. Поляки о Беларуси: У вас идеальная страна для автостопа

12 мая 2014 22:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на то, что Польша не участвует в мировом хоккейном первенстве, Минск посещает довольно много поляков. Что думают они о Минске?

Кшиштоф:
Я давно хотел съездить в Беларусь. Безвизовый режим просто поспособствовал ускорению этого процесса. Поэтому мы здесь. Еще я уже несколько лет учу русский, поэтому очень хотелось попрактиковаться, так как до этого я не был ни в какой русскоговорящей стране.  Пока что в Минске все очень нравится. Я знаю, что это все говорят, но все же у вас действительно очень чистый, зеленый и гостеприимный город.

Гржегош:
Вот что меня поразило в вашей стране, так это то, что у вас очень хорошо относятся к автостопу. Нет, правда. Я думаю, что Беларусь и Эстония – лучшие страны для автостопа, поверьте моему опыту. А еще люди очень гостеприимные и искренние. Мы объехали много белорусских городов, и в каждом нас хорошо встречали. Даже если кто-то не знал английский, он все равно пытался нам помочь: искал друзей или объяснялся жестами. Думаю, мы приедем домой и многое расскажем о Беларуси.

# Фигурное катание # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
4:3. Канада-Чехия 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции
12 мая 2014 20:13

4:3. Канада-Чехия 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

6:1. Россия-США 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции
12 мая 2014 20:10

6:1. Россия-США 12 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

4:3. Пользователи соцсетей с ликованием встретили победу Беларуси над Швейцарией
12 мая 2014 19:48

4:3. Пользователи соцсетей с ликованием встретили победу Беларуси над Швейцарией