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Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева

23 мая 2024 19:48
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Международные соревнования по художественной гимнастике «Небесная грация» в эти дни принимает Минск. Турнир посетила создательница проекта, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности – в сюжете Юлии Силипицкой.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-1

Трудно представить, что у этих юных гимнасток уже богатый трудовой стаж, но они еще пока выступают в младших категориях. Вера Ларичкова с двух лет познавала гимнастические азы, к четырем годам она уже могла кувыркаться и садиться на шпагат, сегодня воспитанница динамовской школы – победитель в классе пред-юниорок в упражнениях со скакалкой, также она взяла бронзу в упражнениях с обручем.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-4

Вера Ларичкова, победительница турнира «Небесная грация»:
В моей композиции, где я заработала золото, самое интересное – равновесие в фуэте с боковым и прыжком. Нет ничего такого сложного, что бы я не умела делать. Мне очень нравится элемент Лалы Крамаренко. Она делает прыжок в кольцо и падает на колени.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-7

«Небесная грация» проходит по особым правилам, чтобы войти в судейский корпус этих соревнований, специалисты с международной категорией обучаются и сдают экзамены.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-10

Екатерина Белявская, главный судья соревнований:
«Небесная грация» делает упор на те правила, которые были при участии Алины Маратовны, вернулись многие элементы, которые были забыты уже Международной ассоциацией гимнастики. Это очень приятно. Вроде, вернулись назад, но и, наоборот, это шаг вперед.

Наша Николь Леута – абсолютная чемпионка Беларуси, но еще ее возраст равен юниорскому, и на «Небесной грации» она спорит за награды в многоборье в средней возрастной категории, где еще одна наша белоруска Маргарита Журович на старте двух видов захватила лидерство. В «Небесных грациях», чтобы побеждать, необходимо в программу включить коронные элементы мировых звезд и выполнить их безукоризненно.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-13

Дарья Антоненко, тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо»:
Именные элементы в программах наших гимнасток присутствуют. Это элемент Алины Маратовны Кабаевой, так называемая «капелька». Это элементы Батыршиной, Гизиковой. И, конечно, наш любимый элемент нашей известной белорусской гимнастки Инны Жуковой. Прыжок очень редкий, который далеко не каждый может повторить.

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева-16

В пятницу юниорки и сеньорки определят сильнейших в многоборье, а в заключительный день девочки поспорят за награды в отдельных видах во всех возрастах.

# Гимнастика # Юлия Силипицкая # Алина Кабаева # Екатерина Белявская

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